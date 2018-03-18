Benassi: "Rischiato di buttare tutto per una sciocchezza, vittoria di cuore. La Nazionale.."

Al termine della partita ha parlato il centrocampista viola Marco Benassi. Queste le sue parole: "Oggi abbiamo fatto una partita di cuore

Al termine della partita ha parlato il centrocampista viola Marco Benassi. Queste le sue parole: "Oggi abbiamo fatto una partita di cuore. Abbiamo fatto noi la partita, rischiando di gettare tutto per una sciocchezza. Averla ripresa è sinonimo di grande cuore. Sapevamo che tutti insieme potevamo andare avanti e stiamo cercando di farlo nel migliore dei modi. Ovvio che tutti guardano i risultati delle altre, così anche noi. Starà a noi da qui alla fine far vedere quanto saremo bravi in questa rincorsa. Toro? Tre anni meravigliosi, mi hanno fatto sentire benissimo. Mio figlio è un loro tifoso. Nazionale? Scelte, io continuo a lavorare. Significa che devo fare di più