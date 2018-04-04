Benassi: “Non era facile tornare ad Udine. Oggi più che mai Astori era con noi”
Il centrocampista della Fiorentina, Marco Benassi ha scritto un post sul proprio profilo Instagram dopo la vittoria ad Udine contro l’Udinese per 0-2 con le reti di Chiesa e Simeone. La partita è stat...
A cura di Redazione Labaroviola
04 aprile 2018 06:33
Il centrocampista della Fiorentina, Marco Benassi ha scritto un post sul proprio profilo Instagram dopo la vittoria ad Udine contro l’Udinese per 0-2 con le reti di Chiesa e Simeone. La partita è stata recuperata a seguito della tragica scomparsa di Davide Astori:
“Non era facile tornare a Udine dopo quello che è successo. Oggi, più che mai, Davide era con noi e noi abbiamo vinto per Davide. Insieme".