Benassi: "Lavoro per migliorarmi e segnare di piú, oggi poco cattivi. Cairo.."

Al termine del match ha parlato il centrocampista viola Marco Benassi. Queste le sue parole a DAZN..

Al termine del match ha parlato il centrocampista viola Marco Benassi. Queste le sue parole a DAZN: "Il gol è una grande soddisfazione personale e un grande orgoglio. Anche se ho avuto delle difficoltà sarò sempre grato al Torino e ai suoi tifosi che mi hanno sempre sostenuto e appoggiato. Pareggio? Ci è mancata un po' di cattiveria, poi qui è dura portare a casa il risultato. In trasferta dobbiamo cercare di fare qualcosa di più. Capocannoniere? Cerco di fare il mio al meglio possibile per segnare sempre piú reti. Abbraccio con Cairo? Ne riparliamo la prossima volta..."