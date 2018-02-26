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Benassi su Instagram: “Era importante tornare a vincere. Ora... "

Il centrocampista della Fiorentina, Marco Benassi, ha commentato così attraverso il suo profilo Instagram la vittoria di ieri contro il Chievo: “Era importante tornare a vincere. Ora guardiamo avanti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 febbraio 2018 10:00
Benassi su Instagram: “Era importante tornare a vincere. Ora... " - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Benassi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Benassi
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Il centrocampista della Fiorentina, Marco Benassi, ha commentato così attraverso il suo profilo Instagram la vittoria di ieri contro il Chievo: “Era importante tornare a vincere. Ora guardiamo avanti con fiducia e grinta”.

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