Benassi su Instagram: “Era importante tornare a vincere. Ora... "
Il centrocampista della Fiorentina, Marco Benassi, ha commentato così attraverso il suo profilo Instagram la vittoria di ieri contro il Chievo: “Era importante tornare a vincere. Ora guardiamo avanti...
A cura di Redazione Labaroviola
26 febbraio 2018 10:00
Il centrocampista della Fiorentina, Marco Benassi, ha commentato così attraverso il suo profilo Instagram la vittoria di ieri contro il Chievo: “Era importante tornare a vincere. Ora guardiamo avanti con fiducia e grinta”.