Benassi su Instagram: “Ennesima grande prova, portare via tre punti a Roma sempre un’impresa!”
Il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi tramite il suo profilo ufficiale di Instagram ha scritto un post dopo la vittoria sulla Roma per 0-2 all’Olimpico dove è stato protagonista segnando il...
A cura di Redazione Labaroviola
07 aprile 2018 21:00
Il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi tramite il suo profilo ufficiale di Instagram ha scritto un post dopo la vittoria sulla Roma per 0-2 all’Olimpico dove è stato protagonista segnando il primo goal. Queste le sue dichiarazioni:
“Ennesima grande prova di questo gruppo. Portare via tre punti in questo stadio è sempre una grande impresa! Forza viola!”