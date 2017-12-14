Benassi su Instagram: "Ci abbiamo creduto fino alla fine, questa è la nostra forza"
Marco Benassi, protagonista con un assist nella vittoria della Fiorentina contro la Sampdoria, ha affidato a Instagram tutta la sua gioia per il passaggio del turno: "Ieri partita tiratissima contro u...
A cura di Redazione Labaroviola
14 dicembre 2017 12:19
Marco Benassi, protagonista con un assist nella vittoria della Fiorentina contro la Sampdoria, ha affidato a Instagram tutta la sua gioia per il passaggio del turno: "Ieri partita tiratissima contro una grande Samp. Ci abbiamo creduto fino alla fine: questa è la nostra forza. #BattitiViola #TimCup #FiorentinaSamp".