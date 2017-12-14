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Benassi su Instagram: "Ci abbiamo creduto fino alla fine, questa è la nostra forza"

Marco Benassi, protagonista con un assist nella vittoria della Fiorentina contro la Sampdoria, ha affidato a Instagram tutta la sua gioia per il passaggio del turno: "Ieri partita tiratissima contro u...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 dicembre 2017 12:19
Benassi su Instagram: "Ci abbiamo creduto fino alla fine, questa è la nostra forza" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Benassi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Benassi
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Marco Benassi, protagonista con un assist nella vittoria della Fiorentina contro la Sampdoria, ha affidato a Instagram tutta la sua gioia per il passaggio del turno: "Ieri partita tiratissima contro una grande Samp. Ci abbiamo creduto fino alla fine: questa è la nostra forza. #BattitiViola #TimCup #FiorentinaSamp".

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