Benassi su Instagram: "Ci abbiamo creduto fino alla fine, questa è la nostra forza"

Marco Benassi, protagonista con un assist nella vittoria della Fiorentina contro la Sampdoria, ha affidato a Instagram tutta la sua gioia per il passaggio del turno: "Ieri partita tiratissima contro u...

Marco Benassi, protagonista con un assist nella vittoria della Fiorentina contro la Sampdoria, ha affidato a Instagram tutta la sua gioia per il passaggio del turno: "Ieri partita tiratissima contro una grande Samp. Ci abbiamo creduto fino alla fine: questa è la nostra forza. #BattitiViola #TimCup #FiorentinaSamp".