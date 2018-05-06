Benassi! Fiorentina avanti a Genoa assist del Cholito
42’ sul cronometro nel primo tempo, Cholito Simeone in contropiede sulla sinistra serve al centro Benassi che arriva in inserimento a fari spenti, piattone destro e Fiorentina (oggi in maglia bianca)...
A cura di Gabriele Caldieron
06 maggio 2018 15:29
42’ sul cronometro nel primo tempo, Cholito Simeone in contropiede sulla sinistra serve al centro Benassi che arriva in inserimento a fari spenti, piattone destro e Fiorentina (oggi in maglia bianca) in vantaggio. Sfruttato al massimo il contropiede. Nel contrasto Perin rimane a terra ma sembra in grado di poter proseguire la gara.
Gabriele Caldieron