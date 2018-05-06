Labaro Viola

Benassi! Fiorentina avanti a Genoa assist del Cholito

42’ sul cronometro nel primo tempo, Cholito Simeone in contropiede sulla sinistra serve al centro Benassi che arriva in inserimento a fari spenti, piattone destro e Fiorentina (oggi in maglia bianca)...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
06 maggio 2018 15:29
Benassi! Fiorentina avanti a Genoa assist del Cholito - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Benassi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Benassi
News
Primo Piano
Benassi
Condividi

42’ sul cronometro nel primo tempo, Cholito Simeone in contropiede sulla sinistra serve al centro Benassi che arriva in inserimento a fari spenti, piattone destro e Fiorentina (oggi in maglia bianca) in vantaggio. Sfruttato al massimo il contropiede. Nel contrasto Perin rimane a terra ma sembra in grado di poter proseguire la gara.

Gabriele Caldieron

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok