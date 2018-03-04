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Benassi bestia nera per l'Udinese. In Friuli sempre ottime prestazioni e reti convincenti..

Marco Benassi e l’Udinese. Una sfida, fino ad ora, finita pari. Contro i bianconeri, il giocatore vede rosso. Prestazioni convincenti e due gol su quattro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 11:22
Benassi bestia nera per l'Udinese. In Friuli sempre ottime prestazioni e reti convincenti.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Benassi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Benassi
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Marco Benassi e l’Udinese. Una sfida, fino ad ora, finita pari. Contro i bianconeri, il giocatore vede rosso. Prestazioni convincenti e due gol su quattro partite giocate in Friuli per Benassi, che fanno dell’Udinese la sua vittima preferita. Entrambi i gol sono arrivati con la maglia del Torino, ma non hanno regalato la vittoria del match ai granata (una sconfitta per 3 a 2 e 1 pareggio). Oggi Benassi è voglioso di ritrovare il feeling con la porta friulana e a siglare il primo gol in maglia viola. Con la speranza che possa essere decisivo.

A riportarlo la Nazione

 

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