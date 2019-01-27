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Benassi ammonito al 18’ contro il Chievo. Era diffidato salterà Udinese-Fiorentina

Il primo giallo della partita viene comminato a Benassi al 18’ per fallo di gioco in Chievo-Fiorentina. Il centrocampista classe ‘94 era diffidato e salterà dunque il prossimo impegno viola: Udinese-F...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 gennaio 2019 12:29
Benassi ammonito al 18’ contro il Chievo. Era diffidato salterà Udinese-Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il primo giallo della partita viene comminato a Benassi al 18’ per fallo di gioco in Chievo-Fiorentina. Il centrocampista classe ‘94 era diffidato e salterà dunque il prossimo impegno viola: Udinese-Fiorentina

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