Benassi ammonito al 18’ contro il Chievo. Era diffidato salterà Udinese-Fiorentina
Il primo giallo della partita viene comminato a Benassi al 18’ per fallo di gioco in Chievo-Fiorentina. Il centrocampista classe ‘94 era diffidato e salterà dunque il prossimo impegno viola: Udinese-F...
A cura di Redazione Labaroviola
27 gennaio 2019 12:29
Il primo giallo della partita viene comminato a Benassi al 18’ per fallo di gioco in Chievo-Fiorentina. Il centrocampista classe ‘94 era diffidato e salterà dunque il prossimo impegno viola: Udinese-Fiorentina