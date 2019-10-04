Ben Arfa, tiene aperto il mercato viola. Il francese potrebbe arrivare subito da svincolato
Secondo quanto riporta Tuttosport, il mercato della Fiorentina potrebbe non essere finito. Potrebbe essere il momento giusto per vedere Hatem Ben Arfa, trentaduenne esterno francese svincolato. La squ...
A cura di Redazione Labaroviola
04 ottobre 2019 11:38
Secondo quanto riporta Tuttosport, il mercato della Fiorentina potrebbe non essere finito. Potrebbe essere il momento giusto per vedere Hatem Ben Arfa, trentaduenne esterno francese svincolato. La squadra gigliata aveva cercato di fare l’accoppiata con Ribery, ma la differenza tra richiesta e offerta di ingaggio non era stata colmata.