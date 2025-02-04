Beltran si prende la Fiorentina: i tifosi lo hanno votato come miglior giocatore del mese di gennaio

È Lucas Beltran il migliore giocatore di gennaio della Fiorentina. Nonostante il brutto periodo passato dai viola, il Vichingo ha sempre dimostrato grande dedizione alla causa, combattendo su ogni pal...

È Lucas Beltran il migliore giocatore di gennaio della Fiorentina. Nonostante il brutto periodo passato dai viola, il Vichingo ha sempre dimostrato grande dedizione alla causa, combattendo su ogni pallone e dando sempre il massimo. Un atteggiamento che non è passato inosservato ai tifosi viola che lo hanno premiato come Player of the Month della Fiorentina. L'attaccante argentino è riuscito a mettere a segno due reti, una contro il Monza e una nel ritorno alla vittoria dei viola contro Lazio.

PALLADINO: “GRANDE MERCATO. ZANIOLO E FAGIOLI CONVINTI, SOTTIL NON È UN FALLIMENTO. COMUZZO UN ACQUISTO”

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