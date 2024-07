Lì davanti un altro rebus da sciogliere sarà quello relativo a Beltran, che nella peggiore delle ipotesi (per la Fiorentina) arriverà al Viola Park soltanto l’11 agosto, senza preparazione e senza conoscere l’allenatore, a pochi giorni dall’inizio del campionato. Sarà un tema anche la sua posizione in campo. Trequartista o prima punta: anche in questo caso servirebbe tempo. Proprio quello che Palladino non ha. Lo scrive La Nazione.