Beltran: "Posso fare molto meglio, l'Olympiakos giocherà in casa ma abbiamo i nostri tifosi accanto a noi"

Si sta svolgendo il media Day all'interno de Viola Park, tra i tanti a rilasciare dichiarazioni anche Lucas Beltran

Si sta svolgendo il Media day all'interno del Viola Park, tante le dichiarazioni rilasciate dai calciatori viola tra cui l'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran, queste le parole: "Siamo tranquilli, pensiamo prima al Cagliari e poi ad Atene ma ci alleniamo ogni giorno sapendo quello che dobbiamo fare e siamo molto tranquilli. Nel momento in cui ho calciato il rigore ero un nervoso ma uno cerca di non sentirlo e di rimanere tranquillo e sono felice di aver portato la Fiorentina in un altra finale. Si può sempre fare meglio, voglio migliorare ogni giorno per i tifosi, per la squadra e per la città. Sicuramente posso fare meglio, molto meglio e ci proverò in queste 3 partite che mancano, sappiamo qual'è la più importante ma prima pensiamo al Cagliari. Abbiamo visto la partita dell'Olympiakos con l'Aston Villa e ci aspettiamo una squadra che vuole vincere la finale come noi, dobbiamo dare il meglio possibile e fare quello che sappiamo fare. Sappiamo che loro giocano in casa ma abbiamo i nostri tifosi accanto a noi e ce la possiamo fare."

LE PAROLE DI TERRACCIANO

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