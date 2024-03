Beltrán per prendersi la Fiorentina: Domani titolare a Budapest per continuare a crescere

Oggi Il Corriere dello Sport apre la sua edizione odierna parlando del centravanti viola Lucas Beltrán che, molto probabilmente, domani sarà titolare nell’attacco dei gigliati insieme ad un altro partner offensivo oppure come unico riferimento in avanti. Adesso Beltrán è diventata una certezza per Italiano perché, dopo un ambientamento complicato, adesso si è garantito il suo spazio al centro del progetto tecnico anche grazie ad una nuova posizione in campo. Il calciatore è più sicuro dei suoi mezzi, ha qualità e tecnica, ultimamente è stato sempre tra i migliori della squadra e difficilmente l’allenatore farà a meno di lui. Beltrán ritrova l’Europa dove è riuscito a segnare le prime reti italiane con la volontà di continuare a crescere e a sognare.