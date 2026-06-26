Beltran messo alla porta dalla Fiorentina. Nazione: “Non darà mai l’ok al trasferimento al River”

L’argentino sarebbe anche rimasto un’altra stagione al Valencia

Il futuro di Lucas Beltran resta ancora tutto da definire. La trattativa con il River Plate, che sembrava ormai indirizzata verso la fumata bianca, sta vivendo una fase di stallo a causa della posizione dell'attaccante argentino, che non ha ancora dato il via libera al trasferimento. E con ogni probabilità non lo darà mai nel corso di quest'estate. L'intesa tra Fiorentina e River Plate era già stata raggiunta per un'operazione che prevedeva un prestito oneroso da 500 mila euro, con diritto di riscatto fissato a 6.7 milioni e una clausola che garantiva al club viola il 50% dell'eventuale futura rivendita del giocatore. Un film già visto.

La scorsa estate furono Flamengo e Zenit San Pietroburgo a trovare l'accordo con la Fiorentina, ma il Vikingo fu fermo sulla sua posizione di voler rimanere a giocare in Europa, in uno dei Top 5 campionati. E così fu, in prestito secco, al Valencia. Stagione dimenticabile (3 gol e 2 assist), ma in Spagna Lucas si è trovato bene a livello personale e sarebbe anche rimasto un altro anno. L'opzione del ritorno in un River con prospettive mediocri e senza Libertadores (oltretutto l'ingaggio offerto era inferiore a quello che percepisce dalla Fiorentina, 1,8 milioni ancora per due anni) è presa in considerazione solo per concludere la carriera nei prossimi anni. Lo scrive La Nazione.