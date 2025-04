Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centravanti della Fiorentina, Lucas Beltran, ha così parlato prima della partita contro l’Empoli: “Per noi è una gara importante, sappiamo cosa c’è in gioco. Vogliamo prenderci i tre punti, non sarà una gara facile perché loro si devono salvare. Dobbiamo dare tutto. Per noi Moise è importantissimo, non averlo ci sprona a fare qualcosa in più e dare il giusto contributo per tutta la squadra”.