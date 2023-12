Era nell’aria da diversi giorni, con conferme pervenute anche dall’Argentina, ma adesso è anche ufficiale: Lucas Beltran ed Infantino non sono stati convocati, in ordine ad una richiesta della Fiorentina, da Javier Mascherano per il raduno della selezione Under 23: un raduno di preparazione al torneo Preolimpico in programma quest’estate in concomitanza dei giochi di Parigi.

FERRARA SU SOTTIL.