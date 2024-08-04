Beltran è al Viola Park. La Fiorentina ritrova il suo centravanti dopo l'esperienza alle Olimpiadi con l'Argentina

Lucas Beltran è arrivato al Viola Park. Il centravanti della Fiorentina è stato impegnato fino a 2 giorni fa con la propria Nazionale alle Olimpiadi di Parigi, esperienza terminata con la sconfitta pe...

Lucas Beltran è arrivato al Viola Park. Il centravanti della Fiorentina è stato impegnato fino a 2 giorni fa con la propria Nazionale alle Olimpiadi di Parigi, esperienza terminata con la sconfitta per 1-0 contro la Francia. Beltran ha visto tutta l'amichevole dei propri compagni di squadra contro il Montpellier e da domani sarà a disposizione di mister Palladino.

SCONTRI CON I TIFOSI DEL MONTPELLIER

https://www.labaroviola.com/i-tifosi-del-montpellier-attaccano-quelli-della-fiorentina-scontri-a-firenze-sud-prima-dellamichevole/263008/