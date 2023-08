Beltran alla Fiorentina, le prime pagine dall’Argentina: “Se ne va sulle orme di Bati”

L’acquisto di Lucas Beltran da parte della Fiorentina per oltre 20 milioni è presente anche nelle prime pagine dei principali quotidiani argentini. Da Olé a Diario Popular, fino a Cronica, la notizia della cessione dell’attaccante del River al club viola è stata così riportata dai principali giornali argentini che hanno così titolato: “Beltran se ne va sulle orme di Bati”; “Grazie per Beltranto”; “Beltran alla Fiorentina per 20 milioni di euro”.