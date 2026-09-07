Behrami: "Paratici ha fatto un mercato di figurine. Troppo facile esonerare Grosso dopo tre giornate»."

"Mancano basi e leader nello spogliatoio"

È un giudizio molto severo quello di Valon Behrami nei confronti di Fabio Paratici. L’ex centrocampista della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha commentato con perplessità l’esonero di Fabio Grosso, arrivato dopo appena tre giornate di campionato, puntando soprattutto il dito contro la costruzione della squadra e le scelte effettuate in estate.

«Non me l’aspettavo, sembrava un progetto iniziato insieme con Paratici. Un mercato senza basi, senza leader dentro. Nello spogliatoio della Fiorentina non sai a chi aggrapparti, a chi chiedere cosa significa la Fiorentina. Poi paga l’allenatore», ha dichiarato Behrami.

L’ex viola ha poi sottolineato come la società abbia investito molto sul mercato, senza però riuscire, a suo giudizio, a costruire una squadra realmente equilibrata: «Obiettivamente soldi spesi tanti, ma spesi così... Tante belle figurine, tanti highlights, però di costruzione solida della squadra non mi ha dato la sensazione».

Behrami ha quindi criticato anche la scelta di cambiare allenatore così rapidamente: «Sono dinamiche che accadono, con direttori che scelgono allenatori e prendono loro i giocatori. È meglio avere una linea unica. È troppo facile mandare via l’allenatore dopo tre giornate».

Infine, il riferimento alla gestione di Paratici in passato: «È una tendenza che ha avuto al Tottenham e abbiamo visto i risultati degli ultimi anni. È il suo modo di lavorare e va bene perché porta curiosità sulla Fiorentina, però la base dentro lo spogliatoio la devi creare e questa squadra non ha una base».