Batistuta potrebbe tornare al Boca Juniors in qualità di direttore sportivo

Ci sono delle trattative, alcune di queste vanno a buon fine ed altre no, ma sarei orgoglioso di ricoprire questo ruolo", questo il commento di un entusiasta Batistuta

Gabriel Omar Batistuta è stato recentemente accostato al Boca Juniors, squadra della quale a breve potrebbe assumere il ruolo di direttore sportivo. L'ex attaccante della Fiorentina ha commentato la situazione ai microfoni di Fox Sports: "Ho letto qualche articolo, ho ascoltato la notizia nelle tv: chiaramente mi fa piacere far parte dell’elenco dei tre candidati e, ovviamente, un ruolo del genere mi renderebbe solamente orgoglioso. Io sono un tifoso del Boca Juniors, che è la squadra più grande d’Argentina. Non conosco le inquietudini in tal senso dei tifosi del Boca, però ne ho sentito parlare ".

Prosegue sempre sulla trattativa: "Sapete meglio di me cosa succede in questi casi: ci sono delle trattative, alcune di queste vanno a buon fine, altre no. Poi dipenderà anche da cosa mi chiederanno in particolar modo e se loro stessi saranno contenti del contributo che potrò offrire alla causa".