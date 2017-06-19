Batistuta Re in campo e fuori: a Firenze gioca con un bambino della Fondazione Bacciotti
Gabriel Omar Batistuta vero, in campo e fuori. In vacanza a Firenze, il Re Leone è andato a fare visita ad una struttura della Fondazione Tommasino Bacciotti e per qualche minuto, si è fermato a gioca...
A cura di Redazione Labaroviola
19 giugno 2017 16:36
Gabriel Omar Batistuta vero, in campo e fuori. In vacanza a Firenze, il Re Leone è andato a fare visita ad una struttura della Fondazione Tommasino Bacciotti e per qualche minuto, si è fermato a giocare a palla con un bambino. Bati si conferma un Re.