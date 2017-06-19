Batistuta Re in campo e fuori: a Firenze gioca con un bambino della Fondazione Bacciotti

Gabriel Omar Batistuta vero, in campo e fuori. In vacanza a Firenze, il Re Leone è andato a fare visita ad una struttura della Fondazione Tommasino Bacciotti e per qualche minuto, si è fermato a gioca...

A cura di Redazione Labaroviola 19 giugno 2017 16:36

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