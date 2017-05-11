Batistuta pronto a rimettersi in gioco come allenatore, lo vuole l'Adelaide

Nonostante non abbia esperienza come allenatore, la leggenda viola Gabriel Omar Batistuta, potrebbe accasarsi in Australia, più precisamente all'Adelaide. L'Amministratore Delegato del club Grant Meye...

Nonostante non abbia esperienza come allenatore, la leggenda viola Gabriel Omar Batistuta, potrebbe accasarsi in Australia, più precisamente all'Adelaide. L'Amministratore Delegato del club Grant Meyer ha confermato al quotidiano locale The Advertiser, che è stata realmente fatta un'offerta all'ex bomber argentino: "Non possiamo stare senza allenatore. Stiamo già cercando un sostituto e Batistuta è il candidato principale. In realtà gli abbiamo già fatto un'offerta e siamo in attesa della risposta. Siamo ottimisti anche se abbiamo anche un piano B". L'ex viola sembra dunque essere la soluzione numero uno per la succedere a Guillermo Amor sulla panchina degli australiani.