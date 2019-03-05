Batistuta: "Mio figlio studia e lavora, voglio che impari il sacrificio. Se gli comprassi una macchina.."

In un intervista per as.com, Gabriel Batistuta ha parlato dell'educazione dei suo figlio Joaquin. Queste le sue parole: "Joaquin oltre a studiare lavora

In un intervista per as.com, Gabriel Batistuta ha parlato dell'educazione dei suo figlio Joaquin. Queste le sue parole: "Joaquin oltre a studiare lavora davanti a una fotocopiatrice. Può essere sorprendente per voi e la gente tende a giudicare, ma quello che voglio dare ai miei figli è la dignità. Potrei comprare una macchina per ognuno di loro, ma non so se sarebbero realmente felici e quanto tempo durerebbe la loro felicità. Quando sali su un bella macchina, fai un giro in centro e le ragazze ti guardano, sai bene che quell'auto non è tua. E loro sanno che viene dal tuo vecchio. Se giri con una macchina meno bella, puoi però dire di aver fatto tutto da solo. Allora ha tutto un altro sapore".