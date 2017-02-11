Batistuta a Masini: "Ti auguro di vincere Sanremo. Sul palco ci sai fare, ma a biliardo..."

Il cantante fiorentino ha ricevuto il videomessaggio dell'argentino prima della sua esibizione nella finale di Sanremo

Nel corso della finale della 67^ edizione del Festival di Sanremo gli artisti rimasti in gara hanno ricevuto un videomessaggio di incoraggiamento da amici, parenti, esponenti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport... Dello sport appunto, poichè il cantante fiorentino Marco Masini ha ricevuto gli auguri di un amico, nonchè concittadino acquisito, molto importante. E' stato infatti Gabriel Omar Batistuta a sostenere Masini prima della sua esibizione nella serata finale della kermesse sanremese.

Queste le parole dell'argentino: "Ciao, come stai, l'ultima volta che ci siamo visti, non so se te lo ricordi, abbiamo giocato una partita a biliardo, non è che hai giocato molto bene, ma visto che a Sanremo si tratta di cantare ed è una cosa che sai fare molto bene io ti auguro il meglio e spero che puoi vincere questa gara. Ti mando un abbraccio grandissimo e un in bocca al lupo gigante, ciao Maso".