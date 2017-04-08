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Batistuta diventa allenatore: lo vuole l'Adelaide United

Gabriel Omar Batistuta è pronto per tornare ad occuparsi di calcio giocato, seppure dalla panchina. Il Re Leone ha infatti ricevuto un'allettante proposta dall'Adelaide United, secondo quanto riportan...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 aprile 2017 17:00
Batistuta diventa allenatore: lo vuole l'Adelaide United -
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Batistuta
Australia
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Gabriel Omar Batistuta è pronto per tornare ad occuparsi di calcio giocato, seppure dalla panchina. Il Re Leone ha infatti ricevuto un'allettante proposta dall'Adelaide United, secondo quanto riportano i media australiani e, anche se ha scarsa esperienza come tecnico, sarebbe orientato a provare la nuova avventura.

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