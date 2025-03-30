Basta Kean alla Fiorentina per mettere a tappeto l'Atalanta, finisce 1-0 al Franchi

Un'altra vittoria per la Fiorentina

La Fiorentina di Raffaele Palladino oggi alle ore 15 affronta l'Atalanta di Gian Piero Gasperini all'Artemio Franchi di Firenze. La squadra viola proviene dal 3-0 casalingo contro la Juventus, mentre la Dea dal ko casalingo contro l'Inter (0-2).

PRIMO TEMPO- Fiorentina ed Atalanta che hanno approcciato la partita subito in modo aggressivo, ritmo alto al Franchi. All'11' la Fiorentina prova a costruire gioco per colpire la Dea, che si difende e prova a ripartire. Al 14' Kean intercetta un pallone, se lo porta in avanti e calcia, palla distante dai pali difesi da Carnesecchi. Al 18' buona manovra dell'Atalanta, Zappacosta dentro per Lookman, ottima chiusura in angolo di Ranieri che si oppone con il corpo. Al 34' ottima chiusura di Pongracic con Lookman che era pronto a ribadire in rete. Al 45' Hien pasticcia, Kean ruba palla e mette a sedere Carnesecchi con un diagonale all'angolino, 1-0 Fiorentina al Franchi.

SECONDO TEMPO- Al 49' palla gol per la Fiorentina, Fagioli dentro per Gudmundsson che davanti a Carnesecchi calcia alto. al 51' Fagioli ruba palla si accentra e va al tiro, Carnesecchi si allunga e sventa la minaccia. Al 53' fuori Lookman e Retegui, dentro Samardzic e Maldini. Al 59' Kean scappa ancora in profondità, Carnesecchi esce e chiude. Al 61' Pasalic pericoloso, due calciatori viola si immolano sulla conclusione. Al 62' ripartenza Fiorentina, Kean va alla conclusione, palla fuori dallo specchio della porta. Al 65' De Ketelaere spaventa la Fiorentina con il tiro, poi esce, al suo posto Brescianini. Al 66' fuori Gudmundsson, dentro Beltran. Al 69' Parisi si ferma e chiede il cambio per infortunio, al suo posto Folorunsho. Al 72' doppia occasione per la Fiorentina sui piedi di Ranieri. Al 75' doppio cambio Dea, fuori Pasalic e Zappacosta dentro Ederson e Ruggeri. Al 77' ammonito Hien. All'83' triplo cambio nella Fiorentina, fuori Kean, Dodò e Fagioli, dentro Richardson, Zaniolo e Comuzzo. All'85' Mandragora va alla conclusione, palla di poco alta sopra la traversa. All'85' giallo per Samardzic.