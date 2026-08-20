Basler attacca Gosens: "Il suo trasferimento allo Schalke ha avuto poco senso, non lo avrei ripreso"

L'ex giocatore ha parlato di Gosens di ritorno in Germania

L'ex grande giocatore tedesco Mario Basler ha parlato di Robin Gosens tornato allo Schalke 04: "Non credo sia stato un buon trasferimento perché Gosens non viene da grandi annate e poi non lo capisco quando dice che voleva tornare allo Schalke a tutti i costi perché non è vero. Lo sappiamo che non era un club appetibile, ma ci si è solo ritrovato."