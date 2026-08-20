Basler attacca Gosens: "Il suo trasferimento allo Schalke ha avuto poco senso, non lo avrei ripreso"
L'ex giocatore ha parlato di Gosens di ritorno in Germania
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2026 15:23
L'ex grande giocatore tedesco Mario Basler ha parlato di Robin Gosens tornato allo Schalke 04: "Non credo sia stato un buon trasferimento perché Gosens non viene da grandi annate e poi non lo capisco quando dice che voleva tornare allo Schalke a tutti i costi perché non è vero. Lo sappiamo che non era un club appetibile, ma ci si è solo ritrovato."