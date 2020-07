Il giornalista del Corriere dello Sport e La Repubblica, Massimo Basile, ha commentato sul suo profilo ufficiale di Twitter sulla possibile riconferma di Iachini sulla panchina viola: “La Fiorentina è il top per Iachini e se lo è meritato. Ma Iachini non può essere il top per la Fiorentina. Non lo meriterebbero i tifosi”.