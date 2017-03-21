Baselli vicino alla separazione con il Torino: la Fiorentina è alla finestra...

Più di 100 presenze ed 11 gol in Serie A per il talentuoso centrocampista classe '92

L'avventura di Daniele Baselli, talentuoso centrocampista classe '92, con la maglia del Torino sembra ormai giunta al capolinea e, come riportato da Calciomercato.com, il giovane prodotto del vivaio dell'Atalanta potrebbe lasciare la Torino granata già al termine della stagione.

Stando alle indiscrezioni pare che siano molti i club interessati all'interno di centrocampo di Sinisa Mihajlovic, e non potrebbe essere altrimenti viste le prestazioni mostrate (seppur a sprazzi) nel corso delle ultime stagioni. Pare inoltre che fra le varie pretendenti, fra le quali figurano squadre inglesi come l'Everton ma anche compagini italiane come ad esempio il Milan (che non ha mai nascosto il suo apprezzamento per il giocatore), ci sia anche la Fiorentina.

Cresciuto nel vivaio bergamasco, Baselli ha iniziato la sua carriera professionistica con il Cittadella, in Serie B, per poi far ritorno alla base, 50 presenze e 2 gol fra il 2013 ed il 2015, prima di approdare in granata.