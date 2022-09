Barrow: “Sapevamo che sarebbe stata dura con la Fiorentina, ma abbiamo lottato e vinto”

Musa Barrow, autore del gol che ha pareggiato momentaneamente il match del Bologna contro la Fiorentina, ha parlato così a DAZN subito dopo la partita: “Io volevo fare gol anche prima ma continuo a lavorare e avere fiducia in me stesso che prima o poi il momento arriva. Sono contento di aver fatto gol e aver vinto. Oggi abbiamo dimostrato che avevamo bisogno di vincere a tutti i costi. Sapevamo non fosse semplice ma abbiamo lottato e ce l’abbiamo fatto. Per me è arrivato finalmente il gol e nella prossima partita cercherò di dare ancora di più“.