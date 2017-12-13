Barreto: "Tutto è ancora aperto. Siamo andati subito sotto, ma siamo stati bravi a..."

L'autore del gol del pareggio per la Sampdoria, Edgar Barreto, ha parlato a Rai Sport al termine del primo tempo: "Ci siamo trovati subito sotto ma siamo stati bravi a rimanere in partita e piano pian...

A cura di Paolo Lazzari 13 dicembre 2017 18:17

Genova, 23/09/2015 Serie A/Sampdoria-Roma Edgar Osvaldo Barreto

Condividi