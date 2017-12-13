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Barreto: "Tutto è ancora aperto. Siamo andati subito sotto, ma siamo stati bravi a..."

L'autore del gol del pareggio per la Sampdoria, Edgar Barreto, ha parlato a Rai Sport al termine del primo tempo: "Ci siamo trovati subito sotto ma siamo stati bravi a rimanere in partita e piano pian...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
13 dicembre 2017 18:17
Barreto: "Tutto è ancora aperto. Siamo andati subito sotto, ma siamo stati bravi a..." - Genova, 23/09/2015 Serie A/Sampdoria-Roma Edgar Osvaldo Barreto
Genova, 23/09/2015 Serie A/Sampdoria-Roma Edgar Osvaldo Barreto
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L'autore del gol del pareggio per la Sampdoria, Edgar Barreto, ha parlato a Rai Sport al termine del primo tempo: "Ci siamo trovati subito sotto ma siamo stati bravi a rimanere in partita e piano piano abbiamo imposto il nostro gioco. Secondo tempo? dobbiamo rimanere concentrati perchè tutto è ancora aperto".

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