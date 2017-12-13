Barreto: "Tutto è ancora aperto. Siamo andati subito sotto, ma siamo stati bravi a..."
L'autore del gol del pareggio per la Sampdoria, Edgar Barreto, ha parlato a Rai Sport al termine del primo tempo: "Ci siamo trovati subito sotto ma siamo stati bravi a rimanere in partita e piano pian...
A cura di Paolo Lazzari
13 dicembre 2017 18:17
L'autore del gol del pareggio per la Sampdoria, Edgar Barreto, ha parlato a Rai Sport al termine del primo tempo: "Ci siamo trovati subito sotto ma siamo stati bravi a rimanere in partita e piano piano abbiamo imposto il nostro gioco. Secondo tempo? dobbiamo rimanere concentrati perchè tutto è ancora aperto".