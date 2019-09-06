Barone: "Vogliamo costruire un centro sportivo totale. Abbiamo diverse opzioni, ci stiamo lavorando"
Queste le parole rilasciate da Joe Barone al Corriere Fiorentino: "Il centro sportivo, deve essere un centro sportivo totale, ci sarà la sede della Fiorentina, gli uffici, la foresteria, il centro med...
A cura di Redazione Labaroviola
06 settembre 2019 10:34
Queste le parole rilasciate da Joe Barone al Corriere Fiorentino: "Il centro sportivo, deve essere un centro sportivo totale, ci sarà la sede della Fiorentina, gli uffici, la foresteria, il centro medico maschile e femminile ed il settore giovanile. Ci sono diverse opzioni di dove potrebbe essere costruito, stiamo lavorando per trovare l'accordo giusto. In passato non ci è riuscito nessuno a crearlo, vediamo noi".