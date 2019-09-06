Barone: "Vogliamo costruire un centro sportivo totale. Abbiamo diverse opzioni, ci stiamo lavorando"

Queste le parole rilasciate da Joe Barone al Corriere Fiorentino: "Il centro sportivo, deve essere un centro sportivo totale, ci sarà la sede della Fiorentina, gli uffici, la foresteria, il centro med...

Queste le parole rilasciate da Joe Barone al Corriere Fiorentino: "Il centro sportivo, deve essere un centro sportivo totale, ci sarà la sede della Fiorentina, gli uffici, la foresteria, il centro medico maschile e femminile ed il settore giovanile. Ci sono diverse opzioni di dove potrebbe essere costruito, stiamo lavorando per trovare l'accordo giusto. In passato non ci è riuscito nessuno a crearlo, vediamo noi".