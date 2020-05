“Dopo tanto tempo questa settimana ci siamo rivisti – ha detto Joe Barone a Radio 1 – emozione forte, avrei voluto riabbracciare tutti i ragazzi. Abbiamo fatto tutto il possibile per tutelare la salute. Tra calciatori e staff ora abbiamo sei positivi ma stanno tutti bene perché sono asintomatici. Allenamenti collettivi? Seguiremo il protocollo. Il calcio in quanto industria va tutelata, in ballo ci sono sponsor, contratti, diritti tv…”

”Siamo a favore della ripresa – ha aggiunto – con sicurezza e salute garantita, sarebbe un disastro rovinare il prossimo campionato per terminare questo, spero si trovi una soluzione per non farlo”.

”Ho promosso molti temi in Lega, siamo tutti compatti. Ribery? Stiamo aspettando le indicazioni del protocollo. Castrovilli? Puntiamo su di lui. Chiesa? È sereno… vedremo. Sono contrario alle 5 sostituzioni, non mi piace il cambiamento di regolamento, anche i ragazzi son confusi. Diritti tv? Difficile trovare un accordo, ma il calcio italiano ha grandi potenzialità nel mondo”.