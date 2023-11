Barone: “Pronti a dialogare con Abodi e il Comune di Firenze. La sentenza TAR non ci preoccupa”

Nel pre-partita di Milan-Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Sky il direttore generale viola, Joe Barone per parlare della vicenda Stadio. Queste le sue parole: “La sentenza del TAR non ci preoccupa. Abbiamo sempre lavorato per far crescere la Fiorentina e la società. Abbiamo bisogno di certezze su dove la Fiorentina andrà a giocare: questo fa parte della programmazione ed è importante per noi e per i tifosi. Fortunatamente c’è un progetto esecutivo con soldi già stazionati per il restyling del Franchi. La Fiorentina chiede di sedersi al tavolo con il Ministro Abodi e con il Comune di Firenze”.