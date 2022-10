Barone: “Non siamo delusi dai nuovi arrivati, ma ci aspettiamo di più da tutti. Non ci sono scuse”

Ai microfoni di Sky Sport, nel pre partita di Fiorentina–Hearts, è stato intercettato il dg viola Joe Barone. Queste le sue parole prima della gara, a partire dal problema del gol: “Siamo molto vicini alla squadra. Ne parliamo ogni giorno della qualità delle azioni. Stiamo lavorando, Vincenzo lavora sempre duramente. Speriamo stasera inizi un ciclo di vittorie. È importante il rientro di Gonzalez, abbiamo bisogno di fare risultati, specie in campionato”.

MERCATO “Delusi dai nuovi arrivati? No, delusi no. Ma ci aspettiamo di più da tutti la squadra. Non ci sono scuse, abbiamo un tifo importante, dobbiamo fare risultati. Ci serve il gol, ma non ci facciamo condizionare da niente. Chiedo a tutti i tifosi viola nel mondo di stare accanto alla squadra, poi per il futuro vediamo”.

IMPORTANZA EUROPA “È tanto importante. Direi innanzitutto che non in tanti siamo abituati a giocare in Europa. È una cosa nuova per tutti. Questo è un aspetto fisico e mentale importante. I auguro le cose possano cambiare, il gruppo è molo unito all’interno. Come ha detto Venuti, dobbiamo tornare a prendere gli applausi del nostro pubblico”.