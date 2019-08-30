Barone incontrerà l’architetto Rolla. Il nuovo stadio potrebbe costare circa 100 milioni

Secondo quanto scrive La Nazione nonostante si è tornati a parlare dell’ipotesi restyling del Franchi non si è ancora accantonata l’idea nuovo stadio. Nei prossimi giorni Barone incontrerà l’architett...

Secondo quanto scrive La Nazione nonostante si è tornati a parlare dell’ipotesi restyling del Franchi non si è ancora accantonata l’idea nuovo stadio. Nei prossimi giorni Barone incontrerà l’architetto Rolla, colui che con gli ingegneri di Arup aveva realizzato il progetto per i Della Valle, lo stesso che hai poi progettato lo Juventus Stadium. Il precedente progetto è stato aggiornato con le nuove esigenze, visto che la Mercafir resterà e l’area interessata è quella a sud di Novoli. Una n gioiello che potrebbe essere costruito in circa 2 anni con un costo intorno ai 100 milioni, 50 milioni circa in meno di quelli che servirebbero per ristrutturare il Franchi con un’opera stratosferica.