Barone categorico: “La Fiorentina non è e non è mai stata in vendita. Basta notizie false”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel nel preparata di Lazio-Fiorentina, il direttore generale dei viola, Joe Barone, ha così parlato: “Dovremo essere molto attenti sulla ripartenza e sul sistema di gioco. È una partita in cui dobbiamo combattere e ci dobbiamo credere. Dobbiamo far vedere tanto carattere oggi. Siamo concentrati partita dopo partita. È una sfida di livello contro una squadra che gioca in Champions League. Dobbiamo cercare di portare punti a casa”.

In conclusione, Barone ha precisato la situazione che riguarda il futuro della Viola, smentendo le voci: “È una storia di oltre un anno e mezzo fa. Mi dispiace che i media e la politica continuino a portare avanti questa storia. La Fiorentina non è stata mai in vendita e non lo è, queste storie sono tutte false. Concentriamoci sulla partita e sul campionato, non su queste false notizie del passato di quando la Fiorentina era un po’ in sofferenza. Fa arrabbiare, è una storia molto vecchia che non può destabilizzarci”.