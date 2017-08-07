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Bargiggia: "Se la Fiorentina non riceve offerte entro venerdì per Kalinic lo toglie dal mercato"

Il giornalista di sport Mediaset Paolo Bargiggia ha parlato in serata di Fiorentina: "Se i viola non ricevono offerte per Kalinic entro questo venerdì, lo toglieranno dal mercato, salvo sorprese".

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 agosto 2017 22:21
Bargiggia: "Se la Fiorentina non riceve offerte entro venerdì per Kalinic lo toglie dal mercato" -
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Il giornalista di sport Mediaset Paolo Bargiggia ha parlato in serata di Fiorentina: "Se i viola non ricevono offerte per Kalinic entro questo venerdì, lo toglieranno dal mercato, salvo sorprese".

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