Bargiggia: "Se la Fiorentina non riceve offerte entro venerdì per Kalinic lo toglie dal mercato"
Il giornalista di sport Mediaset Paolo Bargiggia ha parlato in serata di Fiorentina: "Se i viola non ricevono offerte per Kalinic entro questo venerdì, lo toglieranno dal mercato, salvo sorprese".
A cura di Redazione Labaroviola
07 agosto 2017 22:21
Il giornalista di sport Mediaset Paolo Bargiggia ha parlato in serata di Fiorentina: "Se i viola non ricevono offerte per Kalinic entro questo venerdì, lo toglieranno dal mercato, salvo sorprese".