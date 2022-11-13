Barak: "Sono arrabbiato. Arbitro? Ero certo fosse rigore su Ikoné, ma dovevamo fare più gol noi"

Dopo la sconfitta nel recupero contro la Fiorentina, Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Dazn: "Sono arrabbiato. Dovevamo fare più gol, non l'ab...

Dopo la sconfitta nel recupero contro la Fiorentina, Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Dazn: "Sono arrabbiato. Dovevamo fare più gol, non l'abbiamo fatto e quindi abbiamo perso. Se non segni poi con un po' di sfortuna può succedere di perdere".

EPISODI ARBITRALI "Ero certo che su Ikoné fosse rigore, però non voglio dire che l'arbitro ha sbagliato. Dovevamo fare di più noi".

GOL "Sapevo che Bonaventura non stava benissimo, quindi io mi sono preparato al meglio come sempre. Volevo essere pronto, è sempre importante entrare nel modo giusto in campo. Gol? In tanti mi scrivono per il Fantacalcio. Sono contento per il gol di oggi, avevo segnato in Conference League, mentre in campionato avevo avuto qualche occasione che non ho saputo sfruttare".

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