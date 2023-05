Barak: “Con l’Inter perso anche per nostri errori. Testa a Praga? Oggi conta solo la Roma”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centrocampista della Fiorentina, Antonin Barak, ha così parlato nel pre partita della sfida contro la Roma: “Nello sport può vincere solo uno, non finisce il mondo. L’Inter è stata brava, ci ha battuto anche per i nostri errori e ora dobbiamo guardare avanti. Oggi conta solo la partita contro la Roma. Certo, poi penseremo anche alla finale di Praga, ma credo che bisogna pensare partita per partita ed oggi è importante pensare alla Roma, soprattutto dopo l’ultimo risultato in Coppa Italia”.