Balotelli su Instagram dedica il goal ad Astori: “Sono convinto che guardavi con papà la partita...”

L’attaccante della Nazionale in goal contro l’Arabia Saudita, Mario Balotelli ha pubblicato su Instagram un post con la foto di Astori e del suo tiro che ha portato al goal con una struggente didascal...

A cura di Redazione Labaroviola 29 maggio 2018 00:08

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