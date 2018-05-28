Balotelli su Instagram dedica il goal ad Astori: “Sono convinto che guardavi con papà la partita...”
L’attaccante della Nazionale in goal contro l’Arabia Saudita, Mario Balotelli ha pubblicato su Instagram un post con la foto di Astori e del suo tiro che ha portato al goal con una struggente didascal...
A cura di Redazione Labaroviola
29 maggio 2018 00:08
L’attaccante della Nazionale in goal contro l’Arabia Saudita, Mario Balotelli ha pubblicato su Instagram un post con la foto di Astori e del suo tiro che ha portato al goal con una struggente didascalia:
“Lo so che è tardi, lo so che sei la... Ma sono convinto che la, in alto, oggi la partita la guardavi con papà! Questo goal anche se non vorrà dire niente, anche se non servirà a niente lo dedico a te: Davide Astori”