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Balotelli su Instagram dedica il goal ad Astori: “Sono convinto che guardavi con papà la partita...”

L’attaccante della Nazionale in goal contro l’Arabia Saudita, Mario Balotelli ha pubblicato su Instagram un post con la foto di Astori e del suo tiro che ha portato al goal con una struggente didascal...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 maggio 2018 00:08
Balotelli su Instagram dedica il goal ad Astori: “Sono convinto che guardavi con papà la partita...” -
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L’attaccante della Nazionale in goal contro l’Arabia Saudita, Mario Balotelli ha pubblicato su Instagram un post con la foto di Astori e del suo tiro che ha portato al goal con una struggente didascalia:

“Lo so che è tardi, lo so che sei la... Ma sono convinto che la, in alto, oggi la partita la guardavi con papà! Questo goal anche se non vorrà dire niente, anche se non servirà a niente lo dedico a te: Davide Astori”

Balotelli su Instagram dedica il goal ad Astori: “Sono convinto che guardavi con papà la partita...”

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