Balotelli può andare alla Salernitana, si sta offrendo a tutti in serie A. Può liberare Dia per la Fiorentina?

La Serie A potrebbe diventare il campionato dei clamorosi ritorni durante la sessione invernale di calciomercato. Dopo la trattativa per Mbaye Niang e quella della Salernitana per Kostas Manolas, anche l’indiscrezione che vorrebbe il ritorno di Mario Balotelli nel calcio italiano ha trovato conferme. L’attaccante dell’Adana Demirspor è fermo da metà novembre per l’infortunio che lo ha costretto all’operazione al ginocchio dopo 3 gol nelle prime cinque presenze in Super Lig turca, ma si è proposto alla Salernitana che si è dimostrata interessata.

“C’è questa possibilità, ma è presto per parlare di trattativa. Vediamo” avrebbe rivelato una fonte interna alla società campana a Tuttosalernitana.com, ma il giocatore si è proposto anche a patto di accettare senza grosse pretese economiche. Il desiderio di tornare a giocare in Serie A di Balotelli non è del resto un segreto, l’entourage lo ha proposto a diverse squadre (tra cui Empoli ed Udinese) ma è la Salernitana per il momento l’unica a non aver chiuso la porta all’ipotesi, pur senza ancora far partire una trattativa col giocatore né con il club di appartenenza.

La situazione è chiara e qualora si procedesse per l’attaccante sarebbe pronto un contratto di soli sei mesi con un ingaggio abbassato rispetto all’attuale per il 33enne che manca dalla Serie A dal 2020 quando vestì la maglia del Brescia per 19 partite. La dirigenza della Salernitana però si è riservata la possibilità di pensarci con calma e la sensazione è che possa diventare un colpo last minute, se le piste alternative pensate dal ds Sabatini non dovessero portare i frutti desiderati.

Con la Fiorentina che guarda sempre con grande interesse a Dia, l’eventuale arrivo di Balotelli in Campania libererebbe l’attaccante africano verso nuovi lidi.

