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Balotelli lite social con i tifosi del Milan: "Bello vedere di non essere gradito. A gennaio..."

Questo il pensiero che Balotelli ha affidato al suo profilo Instagram: “Comunque bello vedere così tanti tifosi milanisti che non gradirebbero un mio eventuale ed alquanto improbabile ritorno. Ma va b...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 dicembre 2018 12:19
Balotelli lite social con i tifosi del Milan: "Bello vedere di non essere gradito. A gennaio..." -
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Questo il pensiero che Balotelli ha affidato al suo profilo Instagram: “Comunque bello vedere così tanti tifosi milanisti che non gradirebbero un mio eventuale ed alquanto improbabile ritorno. Ma va bene così, un giorno servi, l’altro no l’importante è non pentirsene. Non è in programma nessun mio movimento per ora questo l’ho scritto solo per far notare la non riconoscenza ed il non rispetto di un popolo che sarà sempre e comunque nel mio cuore”.

 

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