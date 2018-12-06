Balotelli lite social con i tifosi del Milan: "Bello vedere di non essere gradito. A gennaio..."
Questo il pensiero che Balotelli ha affidato al suo profilo Instagram: “Comunque bello vedere così tanti tifosi milanisti che non gradirebbero un mio eventuale ed alquanto improbabile ritorno. Ma va b...
A cura di Redazione Labaroviola
06 dicembre 2018 12:19
Questo il pensiero che Balotelli ha affidato al suo profilo Instagram: “Comunque bello vedere così tanti tifosi milanisti che non gradirebbero un mio eventuale ed alquanto improbabile ritorno. Ma va bene così, un giorno servi, l’altro no l’importante è non pentirsene. Non è in programma nessun mio movimento per ora questo l’ho scritto solo per far notare la non riconoscenza ed il non rispetto di un popolo che sarà sempre e comunque nel mio cuore”.