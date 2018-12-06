Balotelli lite social con i tifosi del Milan: "Bello vedere di non essere gradito. A gennaio..."

Questo il pensiero che Balotelli ha affidato al suo profilo Instagram: “Comunque bello vedere così tanti tifosi milanisti che non gradirebbero un mio eventuale ed alquanto improbabile ritorno. Ma va b...

Questo il pensiero che Balotelli ha affidato al suo profilo Instagram: “Comunque bello vedere così tanti tifosi milanisti che non gradirebbero un mio eventuale ed alquanto improbabile ritorno. Ma va bene così, un giorno servi, l’altro no l’importante è non pentirsene. Non è in programma nessun mio movimento per ora questo l’ho scritto solo per far notare la non riconoscenza ed il non rispetto di un popolo che sarà sempre e comunque nel mio cuore”.