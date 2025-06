Baldini: “Prendere Dzeko a 39 anni lo fai per interesse personale. Serve far giocare i giovani”

SIlvio Baldini, allenatore del Pescara appena promosso in Serie B grazie alla vittoria contro la Ternana ai playoff, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: “Dire la verità fa male, ma se un giocatore sta giocando male gli va detto che sta facendo ca**re e non deve prendere il cellulare dopo l’allenamento, ma lavorare su quello che non va. Quando capisce che queste affermazioni gliele fai per farlo migliorare e non per rimproverarlo allora ti da il cuore”.

“Ricordo che la Fiorentina quando era in C2, qualcosa ci fu, ma sono tempi lontanissimi; io allora ero in Serie A, poi se non ricordo male presero Vierchowod e subito dopo Cavasin. Su Dzeko?, se prendi uno di 39 anni è solo per interesse personale. Ci vuole coraggio di far giocare i giovani, che sono ben allenati e vanno molto più forte di quelli di 39 anni. Se Pioli avrà ‘campo libero’, per me non farà bene, ma benissimo. Un allenatore ha bisogno dei suoi “salvagente”, se glieli ‘sgonfi’ subito, annega. Kean?, alla Juventus non mi dava l’impressione di valere così tanto”.