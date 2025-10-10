Baldini: "Il Como ci ha dato una lezione di calcio, il Pisa ci ha preso a pallate: avrei esonerato Pioli"

Il giudizio di Enzo Baldini sulla posizione dell'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli in difficoltà in questo inizio stagione

Enzo Baldini, noto giornalista della Rai ha parlato ai microfoni de Il Pentasport di Radio Bruno delle difficoltà della Fiorentina in questa prima parte di stagione.

Ecco le parole del giornalista toscano:

"Questi sono mesi delicati, la Fiorentina deve ancora partire. Non c'è nulla, non abbiamo visto niente. Sono molto preoccupato, come società sarei intervenuta. Avrei esonerato Pioli, non è più quello del Milan. In 3 mesi non ci ha fatto vedere nulla. Il Como ci ha dato una lezione di calcio e poi non ha più vinto, il Pisa ci ha preso a pallate. O arriverà un miracolo, altrimenti sarà una stagione di sofferenza. Cambio il panchina? Non ci sarà, ma ci speravo. Lo vedo solo in mezzo al mare, con una tempesta molto vicino. Vediamo la gara con Allegri. Mi aspetto un cambio di marcia, un segnale forte."