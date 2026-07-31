Balbo saluta la Fiorentina: “Ringrazio il club per la fiducia e per l’opportunità di realizzare i miei sogni”

“È stato un orgoglio difendere questi colori”

Luis Balbo è un nuovo calciatore dello Sturm Graz, sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post per salutare la Fiorentina: “È giunto il momento di chiudere una fase che lascia un segno importante per me. Voglio ringraziare la Fiorentina per avermi aperto le porte fin dal primo giorno, per avermi aiutato a crescere, per aver riposto fiducia in me e per avermi dato l’opportunità di realizzare i miei sogni, qualcosa che non si dimentica.

Grazie a tutti i compagni, agli allenatori, allo staff del club e ai tifosi per il sostegno e l’affetto che mi avete dimostrato. Mi porto dietro grandi insegnamenti, momenti e persone che ricorderò per sempre. È stato un orgoglio difendere questi colori, vi auguro il meglio per il futuro”.