Baiano: "I viola non hanno demeritato contro la Juventus, sono usciti a testa alta"

Francesco Baiano è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "La cena di ieri? Il mister era sereno e sorridente, pur vivendo a Firenze non ci incontriamo spesso ma è stato bello".Prosegue sull'incontr...

Francesco Baiano è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "La cena di ieri? Il mister era sereno e sorridente, pur vivendo a Firenze non ci incontriamo spesso ma è stato bello".

Prosegue sull'incontro con Pioli: "Ci siamo raccontati la vita di spogliatoio e tante altre cose tra vecchi amici".

E sulla partita contro la Juventus: "I viola non hanno demeritato contro la Juve, che è proibitiva. Nell'analisi si guarda al risultato ma i viola sono usciti a testa alta ed avrebbero anche meritato di più. Forse anche il pari sarebbe potuto andare stretto... La differenza la fanno i campioni: di là ce n'erano tanti".