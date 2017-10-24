Baiano: ''Mettete una punta accanto a Simeone, da solo non può giocare. Sembra vietato giocare con due punte...''

Simeone? Non è un giocatore che può giocare da solo, ha bisogno dei compagni vicino. In Italia sembra che sia vietato giocare con due punte (sorride ndr). Montella? Non vive un momento felice, ha ragi...

A cura di Redazione Labaroviola 24 ottobre 2017 19:00

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