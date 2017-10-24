Baiano: ''Mettete una punta accanto a Simeone, da solo non può giocare. Sembra vietato giocare con due punte...''
Simeone? Non è un giocatore che può giocare da solo, ha bisogno dei compagni vicino. In Italia sembra che sia vietato giocare con due punte (sorride ndr). Montella? Non vive un momento felice, ha ragi...
A cura di Redazione Labaroviola
24 ottobre 2017 19:00
Simeone? Non è un giocatore che può giocare da solo, ha bisogno dei compagni vicino. In Italia sembra che sia vietato giocare con due punte (sorride ndr). Montella? Non vive un momento felice, ha ragione a dire che il Milan non gioca male ma servono i punti. Spero che possa finire la stagione in rossonero. Belotti? Il Torino non è calato per la sua assenza, è una mancanza pesante ma non spiega questo calo evidente.