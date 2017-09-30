Baiano: "La Fiorentina crescerà nei prossimi mesi, ma domani col Chievo serve molta concentrazione"
Oggi il problema principale secondo me è l'attacco".
A cura di Redazione Labaroviola
30 settembre 2017 21:39
Queste le principali dichiarazioni rilasciate dall'ex giocatore viola Ciccio Baiano stasera ai microfoni di Radio Blu:
"Chievo-Fiorentina? Se non interpreti partite contro avversari del genere con la giusta concentrazione rischi di perdere, loro infatti sono una squadra arcigna e che, a differenza nostra, si conosce da tempo.
Come vedo la Viola? La vera Fiorentina la vedremo solo con il tempo ed il lavoro. Oggi il problema principale secondo me è l'attacco, che sotto il profilo fisico sta bene, ma che sotto quello realizzativo invece lascia a desiderare.
Sono comunque fiducioso per domani, anche se non sarà semplice".